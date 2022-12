¿Nuevo embarazo y matrimonio? Carolina Cruz hace confesiones frente a su nueva relación

Carolina Cruz en los últimos días está que no se cambia por nadie, luego de que tras varios años de relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien se separó y con el cual tuvo dos hijos, decidió darle una nueva oportunidad al amor.

Durante varios meses de su anuncio que le significó acabar su relación, la vallecaucana confirmó que está saliendo con una nueva persona. Pero sorprendió que, en medio de una entrevista, habló que no descarta la posibilidad de casarse y mucho menos tener otro embarazo.

A pesar de que muchas personas creían que Cruz estaba casada, la realidad fue completamente diferente, pues en sus años de relación nunca se sostuvo una boda, e inclusive, en septiembre pasado ella misma reveló que cree en los matrimonios e incluso los celebra.

No obstante, durante una entrevista con la también presentadora Eva Rey, Carolina Cruz no solo confesó que ya tiene una nueva relación, sino que también ya tuvo intimidad con esa persona. Y no ahondado en detalles, dijo que no salen mucho, porque quiere evitar todo tipo de malos comentarios en público.

Asimismo, aceptó que su anterior relación ya era cosa del pasado, y no descartó que su relación tiene planes a futuro, por lo que no le parecería descabellado el tema de casarse con esta persona.

“En este momento, sí. Ahora sí, me parecería delicioso (casarse), como ya no lo hice, ahora digo que sí. A ver qué pasa”, comentó la presentadora y modelo.

Tras su respuesta, Rey no dudó en preguntarle si eso ya estaba en planes y si además, tenía pensado en tener un hermanito para Matías y Salvador, a lo que Cruz respondió: “¿Vos te imaginas?... Dios mío. Yo no lo descarto, porque cualquier cosa puede pasar en la vida”.

Es menester, que, con anterioridad, la modelo dijo que Lincoln Palomeque nunca le pidió matrimonio, por lo que dejó ver que con su nuevo amorío han ha habido esas conversaciones y hasta de una vida completa juntos.