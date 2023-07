¿Nuevo romance de Aida Victoria? fue captada muy 'cerquita' de Ryan Castro en la ciudad del amor

Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en los últimos días por posar muy ligerita de ropa. Además, porque recientemente tuvo un encuentro con Yeferson Cossio, con quien decían que habían tenido algo.

Esto nunca se confirmó, pero cuando se vieron, los dos quedaron fríos al verse las caras. Y más aún cuando estaba la novia del paisa ahí con ellos.

La hija de la exsenadora de Colombia, también es reconocida por ser muy 'frentera' y no guardarse nada. Sin embargo, en los últimos días ha estado muy contenta y los videos se hicieron virales en segundos. Ella se encontraba en una fiesta con el reconocido cantante Ryan Castro. Se les vio bailando muy pegatidos.

Lea también: Aida Victoria, borracha y descontrolada, hizo en público sus necesidades en un balde

A partir de aquellas imágenes, algunas personas empezaron a especular que puede que se trate de un nuevo romance o simplemente, es una excelente amistad.

Los dos se encontraban en Paris junto a unos amigos, en donde las risitas iban y venían entre este parte de tortotilos. Los comentarios no se hicieron esperar.

De interés: Greeicy seduce con sus sensuales movimientos como toda una 'gata'

"A Aida no se le escapa ningún macho", " si fuera amor no lo harían público tan rápido", "Esa mujer va a montar a todos los manes de Colombia", "Cualquier cosa es mejor que WestCol", "Pobre muchacha no puede tener un amigo", "Aida se puede comer lo que quiera…. No a todo se le llama amor", "Yo si creo q son novios", dijeron algunos.