La presentadora Eva Rey regresó hace unas semanas de nuevo a su trabajo en el Canal RCN tras culminar su licencia de maternidad por el nacimiento de su pequeña Lía, de casi seis meses, y publicó una conmovedora reflexión que se robó los likes de sus seguidores.

Cuando Rey quiso hacer público su embarazo, lo hizo de una forma bastante particular al confirmar que había contemplado el aborto porque en sus planes no estaba ser mamá, y mucho menos de la forma cómo a ella le ocurrió con Matías Gaviria, una persona con la que estaba apenas iniciando una relación.

En ese momento, las críticas se la consumieron, pero ella se mantuvo en su posición y dijo que era un reflejo de muchas mujeres que pasan por su situación. Ahora casi seis meses después del nacimiento de su pequeña Lía, hizo una reflexión en la que dejó entrever como un ser tan pequeño y tierno se robó su corazón de una forma que ni ella logró dimensionar y que ahora solo quiere pasar tiempo con su bebé.

“Llevo 4 semanas trabajando de nuevo en los noticieros de RCN TV. Después de cuatro meses y medio dedicados a ella gracias a mi baja de maternidad, la verdad nunca pensé que cambiar pañales y dar biberones iba a darme tanta felicidad, pero también tanta frustración. Echaba de menos trabajar. Estar en mi ambiente. Hablando con mis políticos”, expresó al comienzo de su mensaje.

Dijo que ya extrañaba sentirse “una profesional y no sólo una mamá”, pero que lastimosamente eso le significaba un precio alto. “Lía vive en Medellín. Decidió ser Paisa. Así que me paso la vida montada en un avión. La mitad de mi tiempo en Bogotá. La otra mitad en Medellín. Escribo esto mientras vuelo a reencontrarme con ella. Llevo cuatro días sin ver a mi enana y la echo de menos. Más de lo que me gusta reconocer”, señaló y reconoció que es feliz "a medias" en Bogotá porque volvió a ser ella.

Sin embargo, la comunicadora española contó que extraña demasiado el tiempo con su pequeña, quien le cambió la forma de ver la vida. “No me entiendo ni me reconozco”.

“Me gusta, pero también me genera contradicciones, fustigamientos, culpas, pensamientos incoherentes. Y es que aunque diga que no he cambiado sí lo he hecho. El amor por Lía es algo desconocido. Miedoso, pero de una plenitud inexplicable. No me entiendo ni me reconozco. Odiando esas horas que pasa entre casas de familiares y la niñera cuando son tiempos que deberíamos estar las dos juntas. Y al mismo tiempo agradeciendo que tenga esa suerte de estar tan cuidada cuando no estoy yo. Aborreciendo esas conversaciones donde su padre me da detalles de los avances y nuevas rutinas que establece lejos de mí, pero al mismo tiempo dando gracias porque él está siempre ahí”, agregó.

Resumió su estado en que su esencia es la misma “pero más contradictoria”. “Todo este cúmulo de sensaciones tienen como responsable un nombre. LÍA. Por eso te digo cariño mío. Que aunque en mi barriga apenas te paré bolas. Apenas te determiné. Ahora sueño contigo cuando no te tengo y te sigo soñando cuando te tengo. Te arrastro a todos mis viajes, mis aventuras, mis amistades. Porque ahora entiendo todo contigo aunque por días viva sin ti”, finalizó la que llamó una carta a su hija.

El mensaje lo acompañó de fotos con su pequeña hija.