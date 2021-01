"Nunca te olvidaré": Belinda llora a su perro muerto

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de 'Ángel' compartió con sus casi 13 millones de seguidores la noticia de la muerte de Gizmo, el perro con el que compartió por 13 años.

"La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián. ¡13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste. Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo bebé", escribió.