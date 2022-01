Obra 'Los besos' de Manuel Vilas sobre el amor llega al Hay Festival Cartagena

Respecto a la escritura de esta obra en momentos de pandemia y confinamiento, cuando no había besos ni amor, Vilas enfatizó: "Qué importante son los besos, pero cualquier historia de amor empieza con un beso, y me di cuenta que a partir de un beso inicia una historia de amor, lo tenemos tan asumido que no nos damos cuenta lo importante que es".

Asimismo, consideró que en este libro "el beso erótico es el que yo reivindicó en mi obra, una historia de amor requiere un equilibrio emocional, la emisión de señales que uno efectivamente puede dar el beso al otro o la otra persona, pero es un movimiento que no sabe si va a funcionar, puede rechazarte el beso, a veces la interpretación de la señal es equívoca".

Finalmente, recordó que el amor y sus derivados ha sido una obsesión en sus letras. No obstante, "después de 'Los besos' me dirigí a otro tema como es el amor romántico, la historia que llevo a Colombia habla del amor de un hombre y una mujer que viven el amor en medio de la pandemia, el amor es siempre mi obsesión en la literatura".

Vilas conversará con el periodista Juan Manuel Ruiz en el marco del Hay Festival de Cartagena 2022.