Ocesa sí tiene planeado cambiar escenario donde se presentará Harry Styles

En redes sociales, los fans se han manifestado frente al concierto del artista británico Harry Styles, luego de que la artista Dua Lipa se presentara en el parqueadero de Salitre Mágico, mismo lugar donde Styles ofrecerá su show.

La molestia surgió porque varios de los asistentes indicaron que ese no era el escenario para el exparticipante de One Direction.

En redes sociales, los organizadores de este evento indicaron que, “estamos comprometidos con mejorar día tras día la experiencia de los fans y aunque existen factores que pueden afectar los planes de implementación y desviar el resultado esperado, siempre tendremos el corazón puesto en mejorar y trabajar sin parar”.

“Para entregarles las mejores experiencias, ustedes son lo más importante para nosotros, los escuchamos y esperamos poder siempre superar sus expectativas, han sido días difíciles y retadores para encontrar soluciones y construir un plan de mejoramiento frente al concierto de Harry Styles”, destacaron.

Al mismo tiempo, añadieron que, “tenemos opciones concretas que están en valoración de las diferentes instancias y que esperamos confirmar lo antes posible”.

Con lo que confirman que Ocesa sí tiene el plan para cambiar el escenario del artista que tiene previsto presentarse el 27 de noviembre en la ciudad de Bogotá, en la que ha dejado en ‘Sold out’ su concierto.

Además, en caso de que lo cambien, podría haber la opción de más plazas para los asistentes que no tuvieron la oportunidad de comprar su boleta para el concierto de uno de los artistas del pop más importantes del mundo.

En este concierto, los asistentes podrán disfrutar de su último álbum musical 'Harry House', 'Music for a Sushi Restaurant', 'Late Night Talking', 'Grapejuice', 'As It Was', 'Daylight', 'Little Freak', 'Matilda' y 'Cinema'.

Según mencionan, a principios de octubre o finales del mismo mes, se dará la noticia sobre dónde se realizará el concierto del artista, para que los fans puedan disfrutar los éxitos de Styles.