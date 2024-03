El capítulo de este domingo 24 de marzo tuvo varias sorpresas para los televidentes de La Casa de los Famosos. Si bien como es habitual los domingos se esperaba conocer el nombre del nuevo eliminado del reality, esta vez se confirmó la salida de otro de los participantes por motivos ajenos a la competencia.

Sebastián Gutiérrez fue apartado de la competencia por recomendación del equipo de psicología del programa. “Gracias a ustedes. Estoy y siempre estaré agradecido de mi proceso en La Casa de los Famosos. Es una decisión que he tomado por temas de ansiedad y depresión muy fuertes que he sufrido dentro de la casa. Es la mejor decisión que he podido tomar”, dijo Sebastián al despedirse.

No obstante, los televidentes también recibieron una importante noticia al momento de conocer el resultado de las votaciones para el eliminado. Pantera, Julián, Melfi y Nataly eran los amenazados, y la polémica pareja fue la que menos votos recibió, lo cual aseguraba la salida de uno de los dos. Al conocer que fueron los menos votados, ambos se abrazaron. “Algún día tenía que pasar”, le dijo Melfi a Nataly.

Al final, Colombia decidió y la sexta eliminada de la competencia fue Nataly Umaña, lo cual significó el fin de la polémica relación que habían formado con el panameño, al menos en La Casa de los Famosos. Tras confirmarse la salida de la actriz, ambos se dieron un apasionado beso de despedida. “Disfrútalo y dala toda”, le susurró al oído Nataly a Melfi antes de irse.

Cabe recordar que Melfi y Nataly Umaña habían entablado la relación más conocida hasta el momento de La Casa de los Famosos, y también la más polémica, pues todo surgió cuando la actriz colombiana aún estaba casada con el actor Alejandro Estrada, con quien tuvo más de 12 años de matrimonio.