“Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una nota que decía: mi cielo, yo te amo. Y tus labios pintados como un beso para mí. Ay, decía: cielo, te amo. Pa' mi chocolatín. Después de un año, cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte. Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que a otro hombre te entregaste. Un día quemé lo que de ti guardaba, tus credenciales, una foto y tus cartas. Y se escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada”, dice Ómar Geles en la canción.

Al interpretar su composición en la entrevista, Ómar Geles lloró y aseguró que aún se emociona al escucharla, porque para él es una historia muy bonita. Además, contó que estando en España llamó a su expareja, quien le sirvió de inspiración, y en un teléfono público le cantó la canción. El artista además recordó que nunca más volvió a ver a la mujer.