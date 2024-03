De igual forma, Geles aprovechó para contar una experiencia similar que tuvo con Diomedes Díaz para decirle al Mono que todo estaba bien entre los dos. “Me nace decirte lo mismo que me dijo Diomedes después del altercado que tuvimos en aquella tarima, cuando me mandó a tocar el acordeón y yo me bajé bravo con él. Un día yo llego al aeropuerto de Barranquilla y lo veo donde lo tienen rodeado como siempre, un poco de gente y me asusté porque me daba mucha pena verlo después de que me le bajé de la tarima con grosería. Traté de esconderme, pero escuché un grito: ‘Omar oiga pa dónde va, venga pa acá’, me temblaban las piernas. Y me dijo: Deme un abrazo que aquí no ha pasado nada, son cosas del folclor y ahora somos más famosos porque a eso sí le han dado bomba”, contó el compositor.

Varios seguidores y artistas aplaudieron la publicación de Omar Geles, incluyendo el mismo Mono Zabaleta, quien le escribió: “Querido maestro, recibo este mensaje con mucho cariño. No me cobre más o lo secuestro jajaja mi admiración, usted es un crack, ejemplo de humildad”.