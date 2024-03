Dentro de los compositores del género vallenato uno de los más reconocidos es Omar Geles, pues desde hace más de 30 años ha sido autor de importantes éxitos como ‘A blanco y negro’, de Silvestre Dangond; 'Los caminos de la vida', de Los Diablitos y otros artistas internacionales; ‘Tarde lo conocí’, de Patricia Teherán; ‘Cuatro rosas’, de Jorge Celedón; ‘La falla fue tuya’, de Diomedes Díaz; ‘Amor a siete mares’, de Poncho Zuleta, entre otros.

Recientemente, el artista se vio envuelto en una polémica alrededor del costo de sus servicios como compositor. Todo comenzó cuando en medio de una entrevista, el reconocido cantante Mono Zabaleta asegurara que en su álbum pasado estuvo a punto de incluir una canción de la autoría de Omar Geles, pero al conocer sus pretensiones económicas decidió descartarlo.

De interés: ¡Silvestre Dangond estrena video! "Coño, ¿qué pasó?" ya está disponible

"Le he grabado, pero nunca me han pegado canciones de él, a Omar le grabé varios temas. Él cobra entre 60 y 70 (millones) por una canción. Yo el cd pasado tenía una canción ya con video, grabada, y cuando me dijo que valía eso la saqué del cd. Le dije 'no compadre, yo no tengo esa plata'. Yo pienso que pagar eso le mata la bendición a la canción", dijo el Mono.

¿Cuánto vale una canción de Omar Geles?

Tras viralizarse las palabras del Mono, el periodista Víctor Sánchez recordó una entrevista que le realizó hace un tiempo a Omar Geles, en la cual el mismo compositor confesó que una canción de su autoría cuesta 60 millones de pesos. “Yo comencé a cobrar de un tiempo para acá. Cobro 60 millones por una canción producida, con todo”, dijo el artista en aquel momento.