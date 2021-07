One Direction: Así están sus integrantes once años después de la formación del grupo

Ya se cumplen 11 años desde que One Direction se creó como agrupación y muchos de sus fanáticos siguen recordándolos como si el tiempo no hubiese pasado.

Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles formaron una de las boy band más famosas de los últimos tiempos y la llevaron a lo más alto de la fama con su participación en 'The X Factor'. Desde su salida, la banda británica llegó a hacer cinco giras mundiales y producir cinco álbumes, creando así un club de fans innumerable.

Fue en de noviembre 2015 cuando los cinco integrantes anunciaron que One Direction tomaría una pausa y desde entonces, cada uno tomó su camino por separado para hacer sus carreras en solitario.

Es por eso que cada 23 de julio los Directioners suelen festejar el aniversario del grupo con canciones como 'Kiss You', 'Best Song Ever', 'What Makes You Beautiful', 'Perfect', entre otras, con las que siguen guardando la esperanza de que un día exista un reencuentro de los integrantes.

Esto es lo que hacen actualmente los cinco jóvenes que causaron furor con la agrupación: