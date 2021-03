Orlando Bloom se sincera y habla de su vida sexual con Katy Perry

El famoso actor Orlando Bloom causó revuelo en redes sociales y algunas plataformas digitales luego de conceder una entrevista a un medio internacional, en el cual habló de su relación con la cantante Katy Perry. La celebridad profundizó en algunos aspectos de su vida y dejó sin palabras al hacer una confesión inesperada.

Bloom y Perry le dieron la bienvenida a su primera hija Daisy Dove el pasado mes de agosto. Ambos han manifestado la alegría de recibir a la pequeña en su núcleo familiar, además de destacar lo sana y segura que llegó a sus vidas. Sin embargo, la paternidad afectó un aspecto importante en su relación, según contó el actor en aquella entrevista.

De acuerdo con las declaraciones que dio el artista en diálogo con The Guardian, Bloom afirma que sus relaciones sexuales con Katy Perry disminuyeron y no son “suficientes”. El famoso actor reconoció que esto se debe principalmente por el nacimiento de su hija y esta nueva etapa que están viviendo los dos.

Bloom confesó públicamente en esta entrevista que antes de oficializar su relación con Katy Perry tenía mucha actividad sexual, pero que esto fue cambiando por un consejo que recibió de un amigo. Las palabras de su allegado le indicaban reducir estos encuentros esporádicos hasta lograr completar seis meses sin tener sexo.

En tono de humor, Orlando enfatizó en que no recomienda esta decisión, y tampoco el consejo, ya que lo ve como algo necesario y que al realizarlo, podría ser poco saludable.

“Fue una locura. No creo que sea saludable, no creo que fuera aconsejable. Hay que mantener el movimiento ahí abajo”, reveló el actor, asegurando que no es algo que le sugeriría a nadie por ningún motivo.

Es importante recordar que Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron en febrero de 2019, y por culpa de la pandemia tuvieron que cancelar su boda. Por el momento no se sabe cuándo será la fecha de su unión.