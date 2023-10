[Video] Orlando Liñán fue agredido en Cúcuta y reveló qué sucedió con la Policía

La agresión que sufrió Orlando Liñán

Liñán se encontraba en una presentación en Cúcuta compartiendo con sus fans. Luego de salir del concierto fue agredido por un hombre ebrio, algo que hizo enojar al artista. La Policía tuvo que intervenir.

Orlando cuenta en ‘Buen día, Colombia’ que él escucho un fuerte sonido: "Inmediatamente me tiré al suelo. Ya cuando me levanté quedé perdido, no sabía qué había pasado. Luego alguien me dice que me intentaron agredir y que la persona tenía algo para golpearme pero que resultó impactando el celular de otra persona”.