El presentador de 'Buen Día, Colombia' y actor Orlando Liñan, se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas por los Colombianos, desde su papel protagónico en la novela de Diomedes Díaz, llegó al corazón de millones de Colombianos.

Orlando Liñan frecuentemente comparte historias en sus redes sociales, donde se le ve muy feliz con su esposa Tita Contreras, con quien lleva ya varios años.

Hay que recordar que tiempo atrás, la pareja fue muy cuestionada debido a que Tita es le lleva aproximadamente 7 años a Orlando, algo que la gente criticó mucho. Pese a esto, la pareja ha ignorado todos los comentarios y siempre se les ve muy feliz.

Hace un año, tita por medio de sus redes sociales, dejó un mensaje para todas las personas que lanzaban juicios a su relación, asegurando que es la más feliz de tener a un hombre noble y luchador, a su lado.

“Sí, yo soy su mamacita, su mariposa. Sí, la que tiene 41 años y él 34, la que disfruta verlo feliz y en sus tristezas… Soy la que muchos me critican por la edad jajaja, ¿será? Pero soy yo la más feliz por tener al más noble y luchador de esta vida que me demuestra su amor cada mañana, el que me protege siempre, porque si de algo estoy segura es que mi hogar está lleno primero de amor a Dios, de mucha felicidad y respeto… Gracias”, afirmó Tita.