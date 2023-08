El carismático Orlando Liñán, conductor del programa matutino 'Buen Día, Colombia' y actor,

ha logrado ganarse un lugar especial en el corazón de millones de colombianos. Su destacada participación como protagonista en la exitosa serie basada en la vida de Diomedes Díaz, no solo le catapultó a la fama, sino que también logró conectar de manera profunda con millones de compatriotas. Su presencia en la pantalla y su actuación en la mencionada novela han dejado una huella significativa en el corazón de la audiencia colombiana.

El presentador frecuentemente compartía historias y fotografías junto a Tita Contreras, quien sería su esposa por varios años, sin embargo, desde hace algunas semanas se venía rumorando sobre una posible separación y pese a que varios medios hablaron sobre este tema, Orlando Liñan no se había pronunciado hasta hace poco.

Es necesario tener en cuenta que en el pasado, la pareja fue fuertemente criticada, debido a la diferencia de edad entre ambos, pues Tita le lleva aproximadamente siete años al cantante Orlando Liñan, quien tiene 35 años. A pesar de este revuelo, la pareja ha optado por hacer caso omiso a todos estos comentarios desfavorables y se les ha observado en un estado de felicidad constante.



Hace un año, Tita recurrió a sus plataformas de redes sociales para compartir un mensaje en respuesta a todas las personas que habían juzgado su relación. En sus palabras, afirmó que se sentía sumamente afortunada de tener a su lado a un hombre que es tanto noble como luchador. Esta declaración reflejaba su firme convicción en la solidez de su vínculo y subrayaba su resistencia ante las críticas externas.

“Sí, yo soy su mamacita, su mariposa. Sí, la que tiene 41 años y él 34, la que disfruta verlo feliz y en sus tristezas… Soy la que muchos me critican por la edad jajaja, ¿será? Pero soy yo la más feliz por tener al más noble y luchador de esta vida que me demuestra su amor cada mañana, el que me protege siempre, porque si de algo estoy segura es que mi hogar está lleno primero de amor a Dios, de mucha felicidad y respeto… Gracias”, afirmó Tita.