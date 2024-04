Óscar Naranjo y Mateo Ramírez se reencontraron después de 14 años: ¿qué se dijeron?

Uno de los programas que marcó a muchos colombianos fue 'Protagonistas de Nuestra Tele', donde aparecieron figuras como Mateo Ramírez, Sara Uribe, Elianis Garrido, Óscar Naranjo, Sebastián Tamayo, entre otros.

Durante el programa ocurrieron diferentes historias que desencadenaron algunos problemas entre los participantes. Una de las más recordadas era la discordia que tenía Mateo Ramírez y Óscar Naranjo.

Y es que en algunos momentos de tensión, Mateo intentaba sacar de casillas a Naranjo, llevándolo a cometer actos bastante agresivos, como lanzarle cosas y burlándose de él.

Sin embargo, tras 14 años de la emisión de 'Protagonistas de Nuestra Tele', se volvieron a encontrar y aclararon sus diferencias.

Por medio de un video, Mateo mostró de qué hablaron durante el reencuentro y si arreglaron su discordia.

“Uno en la vida tiene que aprender a pedir perdón y a asumir sus errores. Óscar de verdad quiero pedirte mil disculpas por no haber sido una persona más compresiva. Lo que hice no estuvo bien”, dijo Mateo en un inicio.

Por su parte, Óscar pidió disculpas sinceras por el altercado y expresó su arrepentimiento por haber arrojado una montaña de arroz en el rostro del ahora locutor.

"Ya me pediste disculpas y perdonado totalmente, cero rencor. Quiero aprovechar para pedirte disculpas por haberte tirado una montaña de arroz en la cara, fue terrible y escalofriante, me pasé de la raya contigo. Lo que te hice no se compara con lo que me hiciste. Yo fui más cruel, yo era perverso a morir", expresó Óscar en el mismo video.

Acompañado de un cambio de imagen, Óscar hizo hincapié en que las acciones hablan más que las palabras. "Una imagen vale más que mil palabras, de nada me sirve decir que he cambiado y seguir con el pelo largo. Eso lo hace solamente una persona que se llena de Dios, rey de reyes", comentó frente a la cámara.

Asimismo, el exconcursante compartió detalles sobre su difícil transición tras abandonar el programa, admitiendo que sucumbió al ego y la arrogancia. "Cuando salí de la casa estudio tuve muchas oportunidades y se me subió el ego a la cabeza, me creía el último refresco del desierto, pero solamente me trajo perdición. La plata que había perdido, porque hay gente en el pasado que me robó artico… La gente me utilizó, me exprimieron como una naranja y después simplemente me botaron porque no servía", reveló Óscar sobre la crisis personal que enfrentó.

El gesto de arrepentimiento y reflexión de Óscar ha generado diversos comentarios entre sus seguidores, quienes valoran su honestidad y disposición para enfrentar públicamente sus errores.

Los internautas dejaron algunos comentarios como: "así debería aprender los políticos del país"; "que cambiado está Óscar"; "no sabes cuantos esperábamos ver algo así algún día".