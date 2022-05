En ese momento la carrera de la barranquillera estaba iniciando, por estas fechas estaba en la promoción de su álbum “Pies descalzos”, motivo por el que la pareja tomó la decisión de alejarse, sin embargo han sido varios los rumores de que esta relación terminó muy mal por supuesto maltrato.

‘Terminamos porque ya yo era un hombre consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba. Obviamente, ella tenía un mundo por vivir y cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre, es la mejor muestra de amor’, indicó el actor en medio de la conversación con sus compañeros.

En medio de la confesión, la actriz cubana, Niurka Marcos, lo cuestionaba sobre su historia, diciéndole que en realidad habían terminado porque Ríos era un picaflor, ante esto el actor responde “En esa época con ella me porté muy leal y fiel, y yo no lo era. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura”.

Hace unos días se hizo pública la razón de porqué Pique y Shakira aun no se han casado; el futbolista dijo: "Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”.