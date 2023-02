¿Otra indirecta? Shakira celebra San Valentín con curiosa canción

“I might, i might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, canta Shakira, mientras camina y hace la simulación de trapear el piso.

La estrofa traduce; “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Aunque el post no tiene texto, miles de seguidores aseguran que es para su expareja, Gerard Pique, justo en el día de los enamorados. El video ya cuenta con más un millón y medio de interacciones, con pocas horas de estar publicado.