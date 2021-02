Pa' quererte: Juliette Pardau le dice adiós a su personaje de Dany

‘Pa’ quererte' se convirtió en uno de los proyectos del Canal RCN que más enamoró a los televidentes colombianos en los últimos años. Cada personaje re robó la atención de los seguidores e hizo clic con más de uno que no conocía la historia de Mauricio Reina e Isabel.

Con el pasar del tiempo, cada uno de los actores le dio su toque al papel que interpretó, despertando distintas reacciones en el público. Al acercarse el fin de las grabaciones, el elenco se ha despedido de la producción y de sus compañeros de set, manifestando la emoción que tienen de haber integrado este equipo.

Recientemente, Juliette Pardau, intérprete de Dany en la trama, puso nostálgicos a sus fans con una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram, donde se despedía de Dany y las personas que trabajaron junto a ella en este proyecto. Entre lágrimas, la actriz expresó cuánto había significado el personaje en su carrera, y recordó que en febrero cumpliría dos años de darle vida a esta mujer.

“Cada uno es una pieza fundamental y, aunque a veces sintamos que lo que hacemos no es tan importante, todo es importante. Estaba revisando mi correo y la primera vez que tuve un ensayo siendo Dany fue en febrero de 2019, así que cumplí dos años con este lindo personaje”, dijo la actriz.

“Creo que ha sido uno de los casting de los que salí convencida de que no era yo, no porque no crea en mis capacidades, sino porque sentía que había mil opciones antes de llegar a mí. Gracias a los que pensaron que yo podía hacer este personaje, me dieron un regalo de vida”, agregó, mientras sostenía un ramo de flores.