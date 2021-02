Sin duda, el momento más conmovedor del episodio fue cuando Toño se acercó al cadáver a pedir, desesperado, que despertara, pues no podía creer que fuera cierto.

Pero lo triste no terminó ahí. Cuando Toño se acercó a sus hijos a contarles la noticia, no podía modular palabras y, con la vez entrecortada, dijo: "La mamá se nos fue". Tatiana (Juliana Velásquez) solo gritaba, sin creer nada de lo que su padre le contaba.

No les pasa que ✨LLORARON✨ #paquererte pic.twitter.com/zw60J5abp2

#PaQuererte ay no ahora falta que lo sepan los hijos 😭 pic.twitter.com/2946lgdRUB

Ay no man, ya no quiero seguir viendo la novela si no está Vero 😭 #PaQuererte pic.twitter.com/SeF8KF7Xs9