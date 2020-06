Pablo Alborán confesó ser homosexual

Lea también: Prisión perpetua para feminicidas, propuesta que surge tras crimen de Daniela Quiñones

El cantante agregó que en su casa y en su familia, "siempre he sentido la libertad de amar a quien he querido y dedicarme a lo que he querido. Me he sentido apoyado y acompañado para cumplir cada uno de mis sueños".

También resaltó que nunca se ha sentido discriminado ni por parte de sus amigos ni en las disqueras con las que ha trabajado.

"Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti y sobre mí y lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad, o incluso, el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones... Les mando un abrazo y a vivir que la vida se va".

Pablo Alborán ha lanzado hasta el momento cinco álbumes de estudio: Pablo Alborán (2011), 'Tanto' (2012), 'Terral' (2014), 'Prometo' (2017) y 'TBA' (2020).

Y, ha estado nominado en varias oportunidades a los Grammy Latinos, MTV Europe Music Awards, Premios Juventud, entre otros.