De acuerdo con el artista, su papá debió ser operado para tratar el cáncer de próstata que padecía el señor en ese momento, pero, durante la cirugía los médicos le perforaron un órgano por lo que se complicó y debió ingresar a cuidados intensivos.

“Estábamos muy confiados por los doctores. De hecho, fue una decisión no urgente. Se supone que todo sería fácil”, indicó Alzate.

Asimismo, el cantante contó que él se encontraba de gira por lo que fue muy difícil cumplir con su agenda sabiendo que su padre luchaba por su vida.

Para Alzate su papá lo es todo, y no se sentía preparado para perderlo. “Antes no entendía cómo otros cantantes se iban de gira con un familiar grave; yo pedía que eso nunca me pasara y me pasó. Me tocó trabajar y tener conciertos”, relató el artista.

Finalmente, Alzate aseguró que su papá está mejor.