Pamela Ospina rompe su silencio sobre los agrios momentos en MasterChef Celebrity

La salida de Pamela Ospina ha sido una de las más controvertidas de esta temporada de MasterChef Celebrity, sobre todo por la reacción de algunos de sus compañeros, como fue el caso de Tostao y Aco, quienes no se despidieron de la comediante y fueron blanco de críticas por su actitud.

Y es que para los televidentes no ha sido un secreto que Ospina no tenía la mejor de las convivencias con los demás famosos, motivo por el cual en varias ocasiones fue excluida de las elecciones en grupo, entre otros momentos.

Pamela Ospina revela que en el programa revivió "abusos" que sufrió de pequeña

En el matutino del Canal RCN, 'Buen Día Colombia', la comediante habló muy escuetamente de los momentos agrios que vivió en el reality a causa de los conflictos que tuvo con sus compañeros. Incluso, Ospina aseguró que los malos ratos le hicieron revivir momentos difíciles que vivió en su infancia.

Aunque no mencionó específicamente de quiénes de sus excompañeros se trataba y cuáles fueron las dificultades de su niñez, Pamela Ospina se refirió a la situación que atravesó en el programa.

"Cuando la persona que está ahí, que tu le caes mal, en este caso dos celebridades, tu sientes al principio que es mejor no decir nada, tragarte eso que pasa, mejor seguir adelante e ignorar eso que te pasa, pese a que te duele. Para mí eso fue como revivir un poco lo que me había pasado de pequeña, que era como callar eso y aguantarme ciertas cosas que no me hacían sentir bien", expresó.