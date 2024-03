En el último capítulo de La Casa de los Famosos, uno de los programas más vistos en Colombia, los televidentes se llevaron una sorpresa luego de que se conociera que Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de la competencia. La actriz fue la menos votada entre los amenazados y tuvo que dejar la casa, en donde se había convertido en una de las participantes más polémicas.

Con esta salida, se da por terminada la relación que se había formado entre Nataly y Melfi, la cual generó todo tipo de comentarios en las últimas semanas debido a que, a su ingreso a la casa, la actriz estaba casada. El romance entre la pareja provocó incomodidad entre muchos televidentes y algunos participantes del reality.

Antes de salir de La Casa de los Famosos, Nataly Umaña compartió un desayuno con Melfi, Julián y Pantera, quienes eran los otros amenazados de la semana. En esta dinámica, los concursantes se hicieron unas preguntas que se prestaron para que Pantera le expresara a Nataly lo que pensaba de ella y de su relación con el panameño.

Por un lado, Pantera aseguró que Melfi y Nataly eran los más polémicos de la casa porque, según él, la actriz entró a la casa y dejó una relación de 12 años por el panameño. “Nunca dejé mi relación de 12 años por Melfi, antes de entrar al programa los dos sabíamos que se iba a terminar”, le respondió Nataly.

Cuando le preguntaron quién era el más estratega de la casa, Pantera dijo que eran Nataly y Melfi, pues creía que su relación era una estrategia para seguir en la competencia. Por esta misma razón, el deportista aseguró que no confiaba en la actriz. "No confío en ti Nataly por lo que ha pasado en el proceso de la casa (...). No sé si tu relación con Melfi la estás usando para continuar en el programa", le dijo Pantera a Nataly.