Pantera Negra 2 ya tendrá fecha para el inicio de su rodaje

Después de la muerte del actor Chadwick Boseman en agosto pasado, parecía ser que el rodaje de 'Pantera Negra 2' quedó en el aire, sin embargo, ya habría planes para regresar al ruedo y se habría marcado una fecha en el calendario para iniciar las grabaciones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter el rodaje de la película comenzaría en julio de 2021 en Atlanta, Estados Unidos.

Por otro lado, también se está a la expectativa de qué pasará con 'T'Challa/Pantera Negra', personaje interpretado por Boseman, pues se ha descartado que el equipo de producción use tecnología CGI (Imagen generada por computador) para crear una versión digital del actor.

Interrogada al respecto por el periódico argentino Clarín, la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, comentó: "Chadwick hay uno solo y no está con nosotros (...) nos estamos tomando un tiempito para ver cómo retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso (...) tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, y cómo, y pensar cómo vamos a honrar a la franquicia".

Es de recordar que, Chadwick Boseman falleció víctima de un cáncer de colon que padecía desde 2016.

El actor no solo encarnó a 'Pantera Negra' en su película en solitario, sino que también lo hizo para 'Capitán América: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019).

'Pantera Negra 2' contará nuevamente con Ryan Coogler como director. Sobre la muerte de su actor protagonista, el cineasta dijo en una carta replicada por Variety: "No había llorado una pérdida tan aguda antes (...) Me deja destrozado al saber que no podré volver a ver otro primer plano de él en el monitor, ni acercarme y pedirle otra toma".

También es de mencionar que con esta secuela se espera replicar el mismo éxito que tuvo la película original, pues acumuló en taquilla más de 1.300 millones de dólares.