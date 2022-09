Paola Jara causa polémica por su nuevo tatuaje

Paola Jara tiene nuevo tatuaje

Recientemente, la intérprete de 'Usted no me olvida' compartió un video en el que muestra un nuevo tatuaje que se realizó en el cuello.

"Nuevo tatuaje", escribió Paola Jara junto a la grabación en la que se ve recostada en un camilla mientras el tatuador le está haciendo un corazón en el lado izquierdo de su cuello.

El video generó controversia entre sus seguidores pues algunos elogiaban el tatuaje, sin embargo otros comentaron que se había “dañado la piel”.

"No te hagas tanto tatuajes eres hermosa así sencillita", “Está muy bonito, eres libre de hacer lo que quieras”, "No dañes tu piel, no te marqués. hay Tato temporales", "No más tatuaje no se dañe el cuerpo más" y "Está divino yo tengo y me encantan", son algunos de los comentarios.