Paola Jara, dura contra los criticones a la forma de cómo empezó su relación con Jessi Uribe

La relación de Paola Jara con Jessi Uribe es una de las más controversia causa entre los chismes de la farándula criolla. Desde el inicio de su romance hubo muchas críticas por la forma en que empezó la mediática relación, dado que se aseguró que la expareja del cantante estuvo de por medio.

Desde el inicio se habló de la supuesta infidelidad de Jessi a su exesposa Sandra Barrios, y sin que nadie supiera empezaron los chismes y críticas contra Paola Jara al asegurar que no se debió meter en una relación que además tenía 4 hijos de por medio.

Aunque tanto Jara como Uribe han negado que existiera una infidelidad, debido a los rumores y comentarios constantes, la cantante tuvo que volver a referirse al tema y envió un mensaje a los que la critican y hacen comentarios sin saber.

En medio de la promoción de su nueva canción 'Cuéntaselo' con Américo, Paola Jara fue invitada a una entrevista con el Canal RCN, espacio donde la artista habló sobre lo feliz y enamorada que está de su carrera y de su esposo Jessi Uribe.

Precisamente, relacionado con este romance de más o menos tres años, el presentador quiso preguntarle a Paola cómo inició el amor entre ellos.

Según el periodista desde que vio a Paola Jara y Jessi Uribe haciendo la promoción de su canción 'Como si nada' sintió en ellos algo especial, no obstante, la artista paisa aseguró que para ese entonces "no estaba pasando absolutamente nada".

"Lo más teso es que, cuando estábamos haciendo promoción de esa canción, no teníamos absolutamente nada", además aseguró que tras comenzar a conocerse fue que comenzó a haber sentimientos de por medio: "En ese momento, no. De hecho, fue muy curioso, después de compartir y conocer al ser humano que hay detrás del artista, las cosas empiezan a cambiar. Empiezas a conocer su corazón, lo que piensa, cómo es".

Eso sí, aceptó que grabar la canción fue donde empezó el gusto entre ambos: "Como si nada’ es la canción que nos permitió conocernos. Después de eso, se vino lo que todo el mundo sabe de sobra. Es difícil que escuches tantos rumores y tantos comentarios, que no son ciertos, que te juzguen sin conocerte y sin saber la realidad. Solamente los dos sabíamos cómo habían pasado las cosas".

Finalmente, dijo que "le resbala" lo que opinen sobre ella y como empezó su relación con Jessi Uribe.

Cabe recordar que hace algunos años Paola Jara aseguró que ella no tuvo nada que ver en la ruptura entre Jessi Uribe y Sandra Barrios: "Jessi tomó la decisión que quería tomar, no por mí, yo ni me metí, ni lo busqué, nosotros empezamos una relación cuando él se fue de su casa"

