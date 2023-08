Paola Jara en el ojo del huracán por pintarle la cola a su perro: a muchos no les gustó

Hay que destacar que, Paola Jara mostró todo el procedimiento para llevar a cabe esto. En primer lugar, estaba su perrito en el baño, luego lo mostró todo esponjosito y con el detalle en su cola. El peludito estaba muy contento y durante el video, cuando lo estaban grabando, se puso a saltar de la emoción.

Los comentarios de los internautas ha sido bastante curiosos, porque a muchos les encantó, como también hubo a quienes les pareció incorrecto pintarle el pelo.

Lea también: VIDEO: Jessi Uribe fue agredido por un fanático en pleno concierto

"Me parece fatal", "someter a un animalito a esos procesos de tintura. No comparto este tipo de procedimientos", "Hermoso turrón 🙏❣️✨🐕", "No me gusta la colita así", "Que ternura, divino", "Muy colorido, pero bello", "Quedó precioso turrón 🥳🥳🥰", "Modo feid 😍", "Hermoso como siempre 😍😍😍", dijeron algunos.