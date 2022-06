Paola Jara, entre el éxito de la música popular y el bullying de las redes sociales

De igual manera, su vida privada, que se filtró y volvió pública en muchos sentidos, le ha ocasionado ser blanco de ataques de los internautas, que no dudan un segundo en hacer memes o criticar. Uno de los casos más recordados fue un sudado de pollo, que preparó y publicó en sus historias. Aunque parecía un plato normal, los usuarios de redes sociales no dudaron en burlarse del emplatado y hasta el día de hoy le envían algunas recetas de cómo hacerlo.

Esta es solo una de las polémicas en las que se ha visto involucrada, pues los chismes siempre están presentes en su vida, por este motivo Paola comentó: “a veces cuando veo unas cosas me provoca responderles, pero después me pongo a pensar y digo no se la merecen”.

Aun así, a lo largo de su vida ha entendido que no tiene que agradarle a todo mundo, “no soy moneda de oro para que a todo el mundo le tenga que gustar, lo entiendo perfectamente y obviamente es normal, pero a veces me cuestiono y digo porque siguen personas que no les gusta o que les fastidia tanto, eso es lo que me preguntó, yo solo sigo cosas que me interesa”.

Lo principal para Paola Jara es su carrera y en los próximos días tendrá presentaciones en Estados Unidos, durante su gira 'La Conquista Tour USA 2022', y se presentará en Boston, Miami, Orlando, Atlanta, New Jersey y Los Ángeles. "Me siento con expectativa, ansiosa, emocionada que sea ya el próximo 15 de julio, esperando que nos acompañen con otra gira, y que bonito llevar la música a otros territorios", explicó.