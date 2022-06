Paola Jara entregó detalles de lo que será su voto en las elecciones presidenciales

Paola Jara se ha convertido en una de las artistas más aclamadas del país, no solo por su belleza y su talento en la música popular, sino también por su entrega, y sobre todo por lo que ha sido su matrimonio con el también cantante Jessi Uribe.

Recientemente, los artistas cumplieron uno de sus sueños que fue llegar al altar para seguir proclamando su amor, y desde ese momento, a través de sus redes sociales, juntos han compartido varios momentos que disfrutaron de su luna de miel en Dubai.

Lea también: Paola Jara y Jessi Uribe estrenan canción con motivo de su matrimonio

No obstante, recientemente la mujer que interpreta temas como “"mala mujer", "como si nada", "no me preguntes", entre otros, entregó unas declaraciones para Semana, en la que tocó varios temas de su vida personal y como ha sido su relación con Jessi Uribe.

Sin embargo, frente a una nueva jornada electoral que se celebrará el próximo 19 de junio y ante la tensa situación que vive el país a cuenta de la política, Paola Jara, entregó sus apreciaciones a cerca de las elecciones.

Es así, que no siendo ajena al tema argumentó que ““hay que salir a votar. Así que no podemos dejarlo, así como a la deriva, que los demás decidan por ti. Entonces creo que es muy responsable, que cada quien vote a conciencia”, agregando que los colombianos deberían revisar las propuestas de cada uno de los candidatos para tomar la mejor decisión a la hora de ejercer su derecho al voto.

Lea también: Paola Jara estalló en cólera contra aerolínea que le perdió una maleta

Ahora bien, aunque confesó que si va salir a votar, no dijo por quién lo va a hacer, generando la expectativa sobre su decisión y postura política “lo único que les puedo decir porque no me gusta hablar mucho de política es que sí voy a ir a votar. No podemos dejar que otras personas decidan por nosotros”, concluyó.