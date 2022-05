Paola Jara, energúmena con una aerolínea

Recientemente, Paola Jara –a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram– se fue lanza en ristre en contra de una reconocida compañía aérea colombiana.

De acuerdo a la artista, en medio de un viaje fue víctima de un supuesto robo luego de que le fuera abierta una de sus maletas. Además, dijo que también le dejaron sin el equipaje hace pocas horas.

“Vean, Avianca cada ocho días me está sacando la piedra y no había dicho nada. Hace ocho días se me robaron una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta, qué belleza... y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está, que la hoja que me dieron que no aparece el número, o sea, ¿qué hace uno con esta gente pues?”, sostuvo.