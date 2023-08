Paola Jara estrenó canción que le compuso Jessi Uribe para su álbum

Paola Jara y Jessi Uribe siguen siendo una pareja de ensueño para muchos, desde que iniciaron su relación los artistas han demostrado que su amor sigue creciendo cada vez más.

Por lo que los artistas siguen demostrando que la vida en pareja tiene altos y bajos y ahora están en un buen momento, esto pese a que las polémicas se desataran luego de que se conociera de su formalización hace ya varios años. Al parecer, esto no les afectó mucho, pues llegaron al altar para dar el sí, que muchos esperan sea para toda la vida.

Ahora la cantante de música popular volvió a ser tendencia al estrenar oficialmente su nueva canción ‘Ayudame a olvidarlo’, siendo eta una de las más especiales de su nuevo álbum.

Jara ya ha dejado sorprendidos a sus seguidores con el lanzamiento de ‘Pa’ qué preguntas’, pero en esta ocasión esta canción tiene más fuerza que nunca, pues fue una composición hecha para Jessi Uribe.

Así las cosas, este nuevo temazo espera ser todo un himno musical para los despechados, ya que narra la historia de una persona que sigue flechada de su expareja y ya no aguanta más esa situación.

“Ayúdenme a olvidarlo, por favor. Arrancarlo de mi mundo y no me digan que va en el licor porque ya he bebido mucho. Ayúdenme a olvidarlo, por favor, porque ya he sufrido mucho por su amor”, dice una de las partes de la canción.