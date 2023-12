¿Cómo es la relación de Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

"Son adorables, gracias a Dios me he llevado muy bien con ellos. Creo que como son pequeños ha sido un poquito fácil la situación", explicó Paola Jara. La artista añadió que, aunque al principio se sintió nerviosa al conocerlos, la conexión fue natural. "Son súper lindos, tranquilos, muy amorosos. No ha sido difícil conectar", afirmó.

La cantante también expresó su respeto hacia el papel de los padres de los niños y subrayó su posición como esposa, no como madre. "Respeto muchísimo, él es el papá, yo simplemente soy la esposa, los niños tienen su madre. Cuando estoy con ellos, los disfruto y disfruto de los momentos que puedo compartir con ellos", señaló.

