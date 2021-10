Paola Jara le pegó tremenda mechoneada a Jessi Uribe en la cama

Paola Jara y Jessi Uribe es una de las parejas más destacadas de la farándula nacional, teniendo en cuenta la polémica relación que iniciaron, luego de que el interprete de temas como "OK" y "Matemos las Ganas" terminara su relación con Sandra Barrios, con la cual departió muchos años y tiene 4 hijos.

Ante esto, los artistas que anunciaron la compra de un apartamento en la ciudad de Miami (Florida-EE.UU.) y causaron polémica por una foto en la cual se especularía que Paola Jara estaría embarazada, al llevar puesto un vestido de color verde el cual se le ve muy holgado. Ante esos rumores, Uribe no ocultó el tema y dijo que por ahora dentro de sus planes y el de su pareja, no está la idea de tener hijos, desmintiendo este mal entendido que creció a través de las redes sociales.

No obstante, la pareja que se le ve disfrutando plenamente de su vida en Estados Unidos, hicieron publico un video, donde la mujer oriunda de Apartado, le da tremenda "mechoneada" a su esposo, por jugarle una divertida broma que no pasó desapercibida en los sitios especializados en la vida de los famosos.

Allí se puede ver como mientras están acostados debajo de las cobijas, Jessi intenta mostrar a su pareja sentimental diciendo: " Mira lo que me encontré", seguido a esto é le dice " ven dame un beso", y aunque ella no muestra su rostro, se puede ver claramente como dan un apasionado beso demostrándose el cariño mutuo que se tienen como pareja. Después el cantante de música popular agregó: "Eso, así no saben quién es", acto seguido Jara, se ríe y le jala fuertemente el cabello y le manifiesta "¿Quién va ser?", mientras que el artista solo hace gestos de dolor.

El curioso hecho que ya superó las 48.000 reproducciones, divirtió a los internautas quienes no dudaron un segundo en hacer todo tipo de bromas, donde inclusive algunos si llegaron a 'sospechar' que se podía tratar de una mujer que fuera Paola.