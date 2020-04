Paola Jara le respondió todo tipo de preguntas a sus fanáticos

Jara, sin pelos en la lengua y sin pensarlo dos veces, respondió la inquietud y aprovechó para, una vez más, aclarar el tema. Según aseveró, ella no es la mujer que aparece en ese video, ya que nunca se ha grabado teniendo intimidad con sus parejas.

“¿Tú eres la del video?”, fue la pregunta, a lo que la artista respondió: “No soy la del video ni las fotos que hicieron en montaje. Jamás en mi vida me he grabado ni me han grabado en la intimidad”.

Es importante destacar que en 2019, Paola Jara fue protagonista de diferentes rumores que la señalaban de aparecer en un supuesto video para adultos que se “filtro” en las plataformas digitales, pero que resultó ser falso, ya que se trataba de contenido sexual realizado por una actriz porno.

En su momento, la cantante colombiana aclaró la situación y también negó este mal entendido.