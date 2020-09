Paola Jara no descarta planes de matrimonio con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe no han parado de estar en la mira de sus seguidores desde que se rumoró que al parecer la cantante estaría esperando un bebé del santandereano.

Los rumores nacieron debido a que Jessi compartió un video en sus historias dándole un beso en su barriguita.

Sin embargo, a través de la popular función de ‘Hazme una pregunta’ la antioqueña expresó que por ahora no está en embarazo, pero no negó la posibilidad de ser madre.

“Lo que yo quiera. No mentiras no sabemos. Lo que Dios quiera, lo que yo quiera. Él no tiene voz, ni voto en esa decisión”, expresó en medio de risas.



Seguido de esto, respondieron si desean casarse algún día.

Los artistas se mostraron un poco nerviosos y en medio de risas expresaron que sí. Además, Paola añadió: “Sí, sí estamos bien y todo sigue como esta sí”.

Jessi por su parte respondió que sería lindo.

Otras de las respuestas que llamó la atención de los internautas fue de cómo era la convivencia, ya que para nadie es un secreto que desde que los intérpretes de ‘Como si nada’ iniciaron su relación viven juntos.

“Lo más bonito es que tienes una compañía al lado, alguien con quien compartir todo en tu vida y que bueno que compartimos los mismos sueños. Y lo difícil es el desorden”, aseguró Paola.

Por último, el santandereano reveló que sí es muy desordenado. También que era el más celoso de la relación.