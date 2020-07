Paola Jara respondió por qué negó su relación con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe se han centrado en varias noticias nacionales debido a su relación sentimental, el reciente grupo de conciertos que ofrecieron por su gira virtual y las pruebas de coronavirus a las que se sometieron, luego de que saliera a la luz que Marcela Reyes, DJ colombiana, diera positivo en el resultado.

Recientemente, la artista popular utilizó su cuenta oficial de Instagram para divertirse un poco en compañía de sus seguidores y despejar algunas inquietudes sobre su vida personal. La cantante no se guardó ninguna respuesta y aprovechó para despejar dudas relacionadas con algunos temas que le cuestionan constantemente.

De acuerdo con lo que compartió en las historias de su perfil de la red social, Jara respondió una pregunta que hacía énfasis a la razón por la cual ella y su actual novio ocultaron y negaron su romance durante tanto tiempo.

Según detalló la intérprete de ‘Como si nada’ en los videos, ellos jamás negaron que tuvieran una relación, ya que al inicio solo fueron rumores que giraban en torno a la amistad que tenían, por lo que no era lógico que aceptaran una situación que no era real.

“¿Por qué negaron el romance de ustedes?”, le preguntó un usuario de Instagram, a lo que ella respondió: “No lo negábamos. Simplemente que cuando éramos amigos, pues eso era lo que había, no teníamos nada más”.

“Entonces, ¿por qué teníamos que decir que había algo más que una amistad?”, agregó la celebridad popular en su respuesta.

Es importante destacar que en diferentes momentos los artistas han aclarado que su relación se dio de forma externa a una infidelidad y los dos se encontraban solteros para ese momento. Con estas declaraciones de Jara, se confirma que durante varios meses la pareja solo sostuvo una amistad que fue centro de comentarios y que luego trascendió a un tema amoroso.

En estas respuestas, Paola afirmó que en este momento no está embarazada, que su resultado de la prueba de Covid-19 había dado negativo y que por el momento no está en sus planes casarse, pero no se cierra a la posibilidad de un matrimonio con Jessi.