Paola Jara revela cómo Jessi Uribe la conquistó: era difícil que me gustara

Pero todo cambio cuando pudo compartir más tiempo con el bumangués, pues descubrió su lado más familiar y personal. Incluso, un día llegó a asustarse y preocuparse, pues al verlo sintió nervios, algo que no esperaba.

“Esa cercanía de irlo conociendo me permitió conocer más su corazón, lo que era como persona y el talento tan increíble que tiene. Pero claro, más de 3 meses viajando juntos, compartiendo, haciendo promoción de la canción, eso da la oportunidad de conocer a la persona más allá de su talento y él fue tan insistente que como que hablamos tanto que llegó un día en el que me levanté y nos teníamos que ver en un concierto y cuando lo vi me saludó y me dieron nervios”, reconoció.

Pero todo ese nerviosismo terminó siendo traducido en amor, lo que aún se demuestran día a día. “Yo dije: ‘Qué pasó si no me daban nervios verlo’. Me preocupé muchísimo porque para que a mí me pasara eso era muy difícil. Era muy difícil que me gustara alguien y en ese momento dije: ‘Juepucha, este man… perdí’”, reflexionó la artista de 40 años.