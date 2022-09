Paola Jara revela que Jessi Uribe quiere tener hijos con ella

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula, a pesar de que al principio la relación no fue aplaudida por mucho porque se consolidó con rumores de infidelidad por parte de los dos cantantes.

El hecho es que, el pasado 14 de mayo los artistas contrajeron matrimonio y según la intérprete de ‘Salud por él’ están en los gozosos. En este momento los dos viven su mejor etapa porque no cambió en mucho su relación luego de la boda pues, ellos ya vivían juntos.

La paisa reveló en medio de una entrevista en La Sala de Laura Acuña aspectos importantes de su vida profesional y personal, dijo entre otras cosas que en cuanto a su matrimonio, ella y su esposo pasaban mucho tiempo juntos en casa, pues los conciertos que tenían o eran a dúo o estaban programados para los fines de semana, por lo que procuraban convivir el mayor tiempo juntos, a pesar de su ajetreada vida.

Por otro lado, la artista dijo que cantar para ella era muy importante, pero que ahora estaba en una etapa en la que quería empezar a componer su propia letra, por lo que inició con su sencillo ‘Dónde estabas tu’ que precisamente salió a la luz el 2 de junio del 2022 y que hizo en medio de su luna de miel con Jessi Uribe en Dubái.

Aparte de esto, Jara se refirió a sus tres perros, por los que en días pasado suscitó una fuerte discusión en redes sociales al pintarles el pelo; pero que aún con ello, expresó que los amaba como si fueran sus hijos.

Precisamente, por este comentario, los entrevistadores le preguntaron a la intérprete de ‘Pobre perro’ por la decisión de tener hijos con Jessi Uribe, a lo que ella respondió que su pareja si le ha insistido que quiere su quinto hijo, pero ella aún no se decide.

“No sé todavía, ese tema lo vivo pensando […] será que me da miedo, es una responsabilidad tan grande e importante que he postergado por muchos años de mi vida y no sé. Con Jessi si lo hemos hablado y creo que en pareja es normal tocar ese tema; él si quiere”, dijo la cantante.

Además, añadió que el bumangués insiste mucho porque quiere un hijo con su esposa, a pesar de que él ya tiene cuatro, pero Paola se muestra con dudas, y lo cierto es que luego de los 35 años un embarazo es riesgoso y ella ya pasó esa edad ¿No le cumplirá el sueño a Jessi Uribe?