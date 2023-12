De acuerdo con Uribe, la primera vez que le coqueteó a Jara fue en una gira de medios. “Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije: ‘está muy bonita’, y ella me dijo ‘¡Ash!’. Ese día yo escribí Prohibido enamorarse, no teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, aseguró el bumangués.

Ya han pasado 4 años desde que los artistas siguieron adelante, sin importarles los juicios de valor a los que fueron sometidos. La relación comenzó en 2019 y contrajeron nupcias en 2022.