Paola Jara y Jessi Uribe se convirtieron en una de las parejas más querida y a la vez más odiada de la farándula colombiana, pues muchos internautas aún no le perdonan al artista que haya destruido su hogar para tener un amorío con su colega.

No obstante, la pareja ha confesado que dichos comentarios no les afectan y que simplemente los ignoran, ya que su amor es más grande y no vive del que dirán. Sin embargo, la intérprete de ‘Salud por él’ dejó claro que su relación inició después de que Jessi se separó de su esposa, Sandra Barrios.

Por otra parte, el santandereano hace poco se encontraba en Bucaramanga - Santander debido a motivos personales. Aunque aprovechó su corta estadía para celebrarle el cumpleaños a su mamá y a su hija mayor.

A su regreso a Medellín - Antioquia, su novia le tenía preparada unas románticas sorpresas para demostrarle lo mucho que lo extraño. La primera fue una sesión de masajes.

Los artistas compartieron en sus redes sociales parte de la decoración y se evidenció las dos camillas ubicadas en una parte de la casa. Además, en el video se ven a dos profesionales lista para iniciar su trabajo con todas las medidas de bioseguridad.

Luego del relajante masaje, la pareja disfrutó de una romántica cena a domicilio. Aunque cabe resaltar que no estuvieron solos, pues los intérpretes de ‘Como si nada’ tuvieron un show en vivo de una violinista.

Por último y un poco emocionado, Jessi le escribió a su novia en sus historias: “Gracias amor” y compartió un tierno beso.