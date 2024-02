Letra de ‘No será tan fácil’ - Dayanara x Paola Jara

Desperté con la noticia de que ya tienes a alguien



Que le llevas rosas, chocolates y detalles

Y no se merece menos, no te niego me dan celos

Solo espero que en la cama la pases igual de bueno



Cuidado se te olvida cuando la estés tocando

Se te escape mi nombre pues estás imaginando

Que soy yo la que está desnudándose

Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa

De no haberme olvidado



Y no será tan fácil

Que borre las huellas que tiene tu cuerpo

Sabes que son mías



Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía

Vas a venir a buscarme pero ya será muy tarde



Y no será tan fácil

Que borre las huellas que tiene tu cuerpo

Sabes que son mías

Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía

Vas a venir a buscarme pero ya será muy tarde

(Ecuador y Colombia en la casa)

(Paola Jara)

(¡Ay, este aguardiente!)

(¿Pero vio que si sirve?)

(Dayanara)



Cuidado se te olvida cuando la estés tocando

Se te escape mi nombre pues estás imaginando

Que soy yo la que está desnudándose

Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa

De no haberme olvidado



Y no será tan fácil

Que borre las huellas que tiene tu cuerpo

Sabes que son mías



Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía

Vas a venir a buscarme pero ya será muy tarde

Y no será tan fácil

Que borre las huellas que tiene tu cuerpo

Sabes que son mías

Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía

Vas a venir a buscarme pero ya será muy tarde



(Si sirvió Paola)