Paola Jara y Jessi Uribe respondieron pregunta sobre la fecha de su matrimonio

Paola Jara y Jessi Uribe dejaron sin palabras a todos sus fieles seguidores de redes sociales luego de anunciar oficialmente que se casarían y unirían sus vidas bajo este sacramento. Al contar esta noticia públicamente, más de un curioso se ha interesado por saber detalles de todo lo que rodea la relación.

Uno de los puntos que más curiosidad ha despertado en los usuarios de las plataformas digitales es la fecha en la que se llevará a cabo la boda, ya que no se ha especificado esta información en ninguna de las declaraciones que suele dar la pareja.

Aunque ambos famosos confirmaron a través de la Revista Vea que llegarían al altar, en distintas ocasiones negaron que estuvieran planeando llevar a cabo esta celebración. De ahí parte la sorpresa que tuvieron muchos, pues tampoco contaron qué día se casarían.

Recientemente, la pareja de cantantes populares utilizó cada una de sus cuentas oficiales de Instagram para responder preguntas y revelar detalles de su amor. Una de las interrogantes fue cuándo era la fecha del matrimonio, por lo que decidieron ser claros al respecto.

Según quedó registrado en el video, por el momento no han definido el día exacto en el que se casarán y se darán el sí, pero sí tienen las ganas y todas las intenciones.

“Todavía no tenemos la fecha. Tenemos la intención y las ganas”, indicó Paola, luego de que Jessi fuera el encargado de leer la pregunta en la casilla.

De igual manera, Jara utilizó sus historias para tocar el mismo tema y señalar que aún no era claro cuando sería ese anhelado día, pro sí tenían decidido que sería el otro año.

“Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha, así que no les puedo decir cuando, si el otro año, pero no tenemos fecha”, agregó la cantante colombiana.