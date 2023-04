Paola Jara y su mamá sacan más de un suspiro en redes sociales: "parecen hermanas"

Paula Andrea Zapata Jaramillo, más conocida como Paola Jara, cautivó a sus seguidores con una fotografía con su mamá Marleny.

La imagen la subió a sus redes sociales por el cumpleaños de ella y le dedicó unas lindas palabras para festejar su día.

"Hoy está cumpliendo años mi Reina hermosa ❤️. Te amo madrecita que Dios y la virgencita te cuiden siempre! Miles de bendiciones. Feliz cumpleaños Mami".

Los seguidores de la cantante también quisieron escribirle un par de mensajes y al mismo tiempo halagarlas por lo bellas que se veían. En la captura las dos están utilizando el mismo peinado y muchos dijeron que hasta parecían hermanas.

"Eres un ser muy especial", "Pero qué guapas", "Parecen hermanas","De tal palo da la astilla", "Son hermosas", "que mucho te pareces a tu mamá"; "Dios te la conserve por muchos años más", entre otros comentarios.

Hay que destacar que Paola se casó en el 2022 con el cantante de música popular, Jessi Uribe. Ella nació el 6 de mayo de 1983 y actualmente tiene 39 años.

Su carrera artística empezó cuando solo tenía 14 años y a partir de allí empezó a enamorar su público. Estas son algunas de sus canciones.

"Cínico", "Qué pensaste", "Para qué volviste", "Amigos no por favor", "Brindis", "Soledad acompañada", "Usted no me olvida", "Mala mujer", "Como si nada", "La boda", entre otras.