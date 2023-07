Paola Moreno, actriz de Tía Alison, se sometió a cirugía para bajar de peso

El principal motivo de su cambio radical se debió a su salud, no obstante, expresó que está muy orgullosa de alcanzar una figura envidiable, mientras está saludable.

“Les conté en los videos de todo mi proceso que cuando empecé, el día en que me sometí a la cirugía, pesaba 96 kg el 23 de enero de 2023. Quiero decirles que hoy me pesé y estoy en 70 kg. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que no pesaba 70 kg?”, comentó la actriz.

Y es que en un principio Moreno no creyó alcanzar ese peso, pero está contenta de haber alcanzado sus metas.

“En realidad, no creí que llegaría a los 70 kg, así que llegar a los 80 kg me hacía feliz… mi rango de peso, de acuerdo con mi estatura y mi estructura ósea, es de 70 kg”.

Fotos de Paola Moreno, un antes y después de la actriz