Paola Turbay, al igual que en Ana de Nadie, ha tenido crisis en su matrimonio: dura confesión

Paola Turbay fue la encargada de dar las palabras de despedida de la producción y sin duda alguna cada uno de sus comentarios llegó al corazón de muchas personas.

La actriz comenzó hablando como esta novela ha marcado a muchas mujeres que se han logrado sentir identificadas y que por medio de redes sociales le escribían mujeres que habían vivido historias similares.

"Lo más importante de Ana de Nadie es la manera en que todo el mundo ha conectado(…) Se volvió un tema de conversación, todos los días a donde yo voy la gente, dice Ana, es la historia de mi mamá, la historia de mi hermana", afirmó Paola.

Mientras daba su discurso todo se puso más emotivo y Paola afirmó que con el papel de Ana pudo hacer una catarsis, pues muchos creen que su vida ha sido perfecta, pero no ha sido así y durante algunas ocasiones ha tenido que pasar situaciones difíciles.

"Estas historias hacen catarsis(...) yo puedo parecer la mujer de la vida perfecta, pero a mí me ha tocado comérmela toda, pasar crisis, sufrir, he pasado crisis(...) he tenido crisis en mi matrimonio con mis hijos.", dijo la actriz.

Paola término agradeciendo por la oportunidad de poder darle vida a Ana , "Agradezco a ustedes haberme llamado, habían podido llamar a cualquiera".