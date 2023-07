Paola Turbay revela el personaje de 'Ana de Nadie' que quería interpretar

Al respecto, Arango mencionó que le han preguntado en diferentes oportunidades que, si en su caso hubiera aceptado ser Ana, a lo que respondió con un contundente no y todo por una sola escena.

“Hay una escena donde Horacio le dice a Ana: ‘Adelaida me devolvió los 25 años de vida que tú me robaste’, ese día, como espectador, me tié al piso y decía que es este pedazo de …".

A la final, cada una de las escenas que han pasado han hecho temblar a los televidentes que en un principio le vieron muchas similitudes con la novela ‘Señora Isabel’, pero que con el paso de los capítulos quedaron enganchados con la producción.

Desde que ‘Ana de Nadie’ se estrenó, Paola ha demostrado un amor infinito por el personaje de Ana y así lo ha dejado ver en sus redes sociales, en la que les ha dedicado varías publicaciones.

“No quiero sonar monotemática, pero ¿qué hago? Ana se adueñó de mis días y mis horas para contar su historia. Se robó mi corazón y el de millones de colombianos que hoy tienen a #AnaDeNadie en el primer puesto de rating. GRACIAS A TODOS y cuéntenme qué les ha parecido”, escribió.