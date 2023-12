¿A qué ser de su familia perdió Paola Turbay?

Paola Turbay se ha ganado el cariño de los colombianos por su talento, belleza y carisma, y no es para menos, pues en el año 1992 ocupó el segundo lugar en Miss Universo. Posteriormente, se ha desempeñado como modelo y actriz, teniendo una brillante carrera.

Turbay se ha mostrado como una mujer sumamente familiar y uno de sus grandes orgullos es su hija Sofía Estrada Turbay, una joven que en la actualidad incursiona en el mundo de la música como Dj y quien también demuestra una fuerte afinidad por el yoga.

Recientemente, Sofía publicó un sentido mensaje en el que se despide de 'Bandi', su mascota que falleció y que dejó un vacío enorme en su vida y en la de Paola. A través de sus redes sociales, la joven publicó la noticia y compartió diferentes fotografías junto al can.

En Instagram Sofía escribió: "Pasan los días y aún no me la creo.11/22 te fuiste de mi vida y agradezco por cada beso, caminada, llorada, pensamiento, mordisco, risa y momento que compartimos. Gracias por enseñarme sobre el amor incondicional, por siempre amarme sin barreras, por acompañarme en las buenas y en las malas y por siempre llenar todas nuestras vidas de risas y amor.

no se como haré sin ti, pero creo que compartir tu partida, me ayudará a aceptar esta nueva realidad".

Posteriormente, su madre, Paola Turbay comentó la publicación y escribió: "Nos dejó un vacío enorme, ese mini gigante. Bandi hermoso. Te extraño”.

Las redes sociales estuvieron llenas de comentarios de apoyo para la familia Turbay, ya que muchos comprenden el dolor de la situación y saben que, en la actualidad, una mascota es parte de la familia y es uno de los seres queridos más importantes en el hogar.