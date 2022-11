No se equivoca quien dice que ‘los años no llegan solos’, pues para nadie es un secreto que el paso del tiempo no da espera y que consigo trae grandes cambios, muchos de ellos irreversibles. No importa la situación, lo único que quedara siempre es seguir adelante, aunque el intentarlo sea complicado.

Es el caso de Eric del Castillo, padre de la célebre actriz Kate Del Castillo, quien en días pasados generó preocupación entre los internautas de las redes sociales de la artista mexicana, ya que se conoció un video en TikTok en medio de una comida familiar en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos. Sorprendentemente aparece en escena la protagonista de ‘La Reina del Sur’ en el lugar saludando a su mamá, esta última se alegró mucho al verla y se abalanzó a abrazarla por la agradable visita.

Don Eric se mostró algo confuso ante la reacción efusiva de su señora esposa, pues no distinguió a quién abrazaba a su mujer, por lo que le consultó a su otra hija, Verónica, quien ya estaba en el sitio, quién era esa mujer, refiriéndose a la estrella de la serie ‘Ingobernable’. La hermana de la artista mexicana le contesto a su progenitor que era su hija, hecho que sorprendió mucho más al otrora actor. Éste voltea su mirada hacia la ‘desconocida’ mujer y su esposa le dice “mira a que amiga nos encontramos”.