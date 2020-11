¿Papelón? Los votos que obtuvo Kanye West

Kanye West fue 'noticia' este martes, durante la jornada electoral de Estados Unidos, por haber votado por sí mismo. Lo que llamó la atención no fue esa acción como tal, sino que lo haya hecho en Wyoming, un estado que no incluyó a West en la papeleta de candidatos.

Por esa razón, el propio West escribió su nombre y el de Michelle Tidball, su fórmula vicepresidencial, en la boleta de las elecciones. Y este voto ni siquiera aparece en el conteo de Wyoming (donde ganó Donald Trump con amplia mayoría). A pesar de esto, el rapero presumió en Twitter la tarjeta marcada con su nombre.

De hecho, solo doce estados incluyeron a Kanye en la papeleta (al frente los votos que hasta ahora ha conseguido; ninguno superó el 0,4 %):

TOTAL: 61.619

Estos resultados han generado miles de burlas hacia West, sobre todo porque ni quisiera Illinois, el estado donde creció, incluyó al rapero en la tarjeta de candidatos: "West necesitaba 2.500 firmas de votantes registrados en Illinois para calificar para la tarjeta electoral como candidato independiente; solo consiguió 1.200", explicó en su momento la agencia que supervisa el registro de votantes en el estado.

.@illinoissbe has ruled that @kanyewest will not appear on the November ballot as a candidate for president in Illinois. West needed 2500 signatures of registered Illinois voters to qualify for the ballot as indep candidate; filed only 1200